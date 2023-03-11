Віктор Медведчук, фото: СБУ

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Віктор Медведчук, кум російського диктатора володимира путіна, в ефірі російського телебачення розповів свою версію затримання співробітниками СБУ, яке сталося у квітні 2022 року — після його втечі з полону.

Про це повідомляє білоруське видання «Наша ніва».

Медведчук стверджує, що його затримали близько шостої вечора 12 квітня. Тобто проросійський політик фактично заперечує поширені конспірологічні версії, згідно з якими його затримали відразу після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, а пред’явили громадськості лише у квітні.

За словами Медведчука, його затримали бійці тероборони, причому це нібито сталося випадково — впізнали.

Наділи наручники, одягли мішок і потягли в іншу машину, — стверджує Медведчук.

Також Медведчук розповів, де було зроблено його вже знамените фото у формі та у наручниках.

Це кабінет начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Мене привезли в якомусь ковпаку, тож і зачіска така. Коли його зняли, переді мною стояв Баканов (на той момент голова СБУ). До цього я був у мішку на цементній підлозі, — стверджує політик.

Водночас він запевняє, що фізичного насильства до нього не застосовували, але «все інше було».

Також він стверджує, що кілька місяців провів у кайданках, які не знімали ні вдень, ні вночі. Але тепер з руками у нього все нормально — «людина звикає до всього».

11 травня 2021 року Медведчуку разом із його партнером Тарасом Козаком було видано підозру у державній зраді. 13 травня йому було присуджено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, термін якого кілька разів продовжували.

26 лютого 2022 року Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебував під домашнім арештом, однак там його не виявили. Наступного дня тодішній генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що Медведчук втік із Києва, порушивши правила домашнього арешту.

12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Медведчука було затримано у ході спецоперації СБУ, опублікувавши відповідне фото. 16 квітня Личаківський суд Львова арештував Медведчука без права внесення застави.

21 вересня 2022 року в межах обміну полоненими Медведчука передали російській стороні в обмін на захисників Маріуполя.

Джерело: «Наша Ніва»