The Insider: у Москві вирубують ліси для розміщення комплексів ППО

https://racurs.ua/ua/n180872-u-moskvi-vyrubuut-lisy-dlya-rozmischennya-kompleksiv-ppo-video.html

Ракурс

У трьох районах Москви розчистили майданчики для потреб Міноборони РФ, на двох із них уже розмістили системи протиповітряної оборони.

The Insider пише, що наприкінці 2022 року один із майданчиків почали обладнати на досвідчених полях Тимірязівської сільгоспакадемії. Там немає суцільного лісу, тож будівельники просто вирівняли ґрунт та залили все асфальтом. Наразі на майданчику встановлені зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 та радіолокаційні системи (РЛС) 92Н6Е та 96Л6Е.

Інший об'єкт Міноборони, попри протести місцевих жителів та екологів через вирубку лісу, з’явився у парку-заповіднику «Лосиний острів». Місцева влада заявляла, що роботи проводяться з метою забезпечення «національної безпеки».

У «Лосиному острові» розташовані ЗРК С-400, РЛС 92Н6Е, а також пункт бойового управління, ймовірно, 50К6А, призначений для управління ЗРК та взаємодії з іншими засобами ППО та командними пунктами.

Як пише The Insider, найбільших збитків для екології завдало будівництво в районі Друкарі навпроти музею-заповідника Коломенське, де під потреби Міноборони було вирубано майже 100 гектарів лісового масиву. При цьому, зазначає видання, безпосередньо під ППО буде відведено лише один майданчик площею п’ять гектарів. Решту території займуть «виробничі майданчики» для таких компаній, як «Гормост», «Мосліфт», ОЕК, «Мосводосток», «Автодор ЮВАО», «Москоллектор» та інших.

Повідомлення про системи ППО у Москві почали з’являтися на початку 2023 року. Зокрема, у мережі з’явилися фотографії ППО на будівлі Міноборони РФ та на даху офісної будівлі на Тетеринському провулку. Тоді ж повідомлялося, що системи ППО будуть розміщені у «Лосиному острові».