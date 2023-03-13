Поліція зловила російського військового, який півроку переховувався у покинутих будівлях Куп’янського району

https://racurs.ua/ua/n180874-policiya-zlovyla-rosiyskogo-viyskovogo-yakyy-pivroku-perehovuvavsya-u-pokynutyh-budivlyah.html

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На Харківщині поліцейські затримали російського військового, який ще з вересня переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району.

Затриманим є військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади рф. Наразі його доставили до Куп’янського відділу поліції.

ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів ще у вересні минулого року.

Московита упіймали 13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий. Його помітив наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області.