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Ракурс
Поліція зловила російського військового, який півроку переховувався у покинутих будівлях Куп’янського району

Поліція зловила російського військового, який півроку переховувався у покинутих будівлях Куп’янського району (ФОТО)

13 бер 2023, 17:39
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На Харківщині поліцейські затримали російського військового, який ще з вересня переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району.





Затриманим є військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади рф. Наразі його доставили до Куп’янського відділу поліції.

ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів ще у вересні минулого року.

Московита упіймали 13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий. Його помітив наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області.

Джерело: Ракурс


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