Кулеба вніс на затвердження Зеленського кандидатури послів у Китаї, Індії та Бразилії

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Глава МЗС Дмитро Кулеба вніс на затвердження президента кандидатури послів у Китаї, Індії та Бразилії.

Про це він повідомив 13 березня у Фейсбук.

Посада посла в Китаї є вакантною з травня 2019 року, коли її покинув Олег Дьомін. Тимчасово повіреним у справах України нині є Віктор Пономарьов.

Кандидатура посла України в КНР проходить останні етапи узгодження. Посада важлива — потрібен зважений підхід. Це буде людина досвідчена та професійна, і щоб була з повагою сприйнята нашими китайськими партнерами, — сказано в коментарі МЗС.

При цьому процес призначення посла не має чітких часових рамок.

Після узгодження кандидатури президентом надсилається звернення іноземній стороні, яка його розглядає і дає свою згоду на призначення. Після отримання агреману готується відповідний указ президента, підписуються вірчі грамоти. Новопризначений посол готується до відрядження, проводить зустрічі в міністерствах і відомствах та відбуває в країну призначення.

Нагадаємо, міністр шукає сильних кандидатів на посади послів у низку країн Африки. За його словами, лише у більш ніж 20 країнах зараз є вакансії послів України. Однак Кулеба уточнив, що «за умови рівних професійних показників надаватиме перевагу жінкам».

Раніше Кулеба заявив, що саме через проблему з відбором кандидатів досі немає послів нашої країни в Бразилії, Індії та у Китаї. Під час інтерв’ю «BBC Україна» він назвав ці країни складними.

Дуже складна країна, дуже важко підібрати людину, яка відповідала б нашим очікуванням. Але знайдемо, — пояснив він ситуацію з наших послом в Індії.

Що стосується інших країна, то на посаду послів у Бразилії та Китаї зараз є певні кандидатури й «орієнтовне розуміння», «проте процес ще не запущений». Кулеба зазначив, що, наприклад, дипломат, який працюватиме в КНР, повинен відповідати низці критеріїв.

Під кожну країну підбираємо посла, який відповідає певному баченню. Якісь були кандидатури, відпадали, хтось з особистих причин змінював своє бажання працювати. Я сам невдоволений, що два роки немає посла в Китаї, але так склалися обставини, — сказав очільник МЗС.

При цьому він відмовився коментувати інформацію про те, що послом України в Китаї може стати міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.