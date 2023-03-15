Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото:

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Влада російської федерації пообіцяла ПВК «Вагнер» нагороду в 15 млн дол. за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

За погрозами італійському міністру стоїть колишній президент країни-агресора дмитро медведєв. Саме Крозетто належить до тих західних політиків, до яких москва не має симпатії. Про це повідомляє Il Foglio із посиланням на італійську розвідку.

Вона встановила, що у ланцюжку передачі замовлень, який кремль міг би доставити в Рим, буде чітко визначений ланцюжок. Бойовики «Вагнера» мають щонайменше два осередки на теренах Європи. Один із них розміщується на Балканах і переміщується між Сербією та Албанією. Другий діє в Естонії.

За інформацією розвідки, Крозетто «замовили» через його нещодавні заяви про значне збільшення прибуття мігрантів морським шляхом із Північної Африки, стверджуючи, що за цим можуть стояти «вагнерівці». Того ж дня засновник цієї ПВК євген пригожин відкинув звинувачення Риму, заявивши, що вони начебто не причетні до міграційної кризи. А Крозетто так званий кухар путіна образив, назвавши його «придурком і задирою».

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що конфлікт між міністерством оборони росії та власником пвк «вагнер» євгеном пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут. Міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генштабу зс росії генерал валерій герасимов хочуть послабити позиці «кухаря путіна» руйнувати його амбіції щодо більшого впливу в кремлі.

Джерело: Il Foglio