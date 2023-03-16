Ізраїль розвертається - Axios пише про дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з дронами

https://racurs.ua/ua/n180965-izrayil-rozvertaietsya-axios-pyshe-pro-dozvil-na-prodaj-ukrayini-system-dlya-borotby-z-dronamy.html

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Видання Axios повідомляє з посиланням на свої джерела, що влада Ізраїлю схвалила продаж Україні систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками. Серед іншого, вони можуть допомогти Києву збивати іранські дрони, які армія росії використовує для ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури.

Три ізраїльські та українські неназвані чиновники розповіли Axios, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант і глава МЗС країни Елі Коен прийняли рішення про видачу ліцензії на експорт таких систем ще в лютому.

Це сталося в період, коли прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху наказав переглянути ставлення Ізраїлю до війни в Україні, пише видання. Відтоді перегляд завершився, але жодних нових рішень не було прийнято, пишуть автори публікації з посиланням на ізраїльських чиновників.

За даними Axios, Коен розповів президенту України Володимиру Зеленському про видачу дозволів на експорт систем ППО під час візиту до Києва, що відбувся у середині лютого.

Судячи з даних публікації, ліцензії отримають дві ізраїльські компанії — Elbit та Rafael.

При цьому один із українських чиновників повідомив Axios, що представники міністерства оборони України нещодавно відвідали Ізраїль, щоб подивитися на системи боротьби з безпілотниками, але жодних договорів поки не підписали.

Системи, які можуть бути поставлені Україні, здатні збивати дрони за допомогою засобів радіоелектронної боротьби на відстані близько 40 км і їх можна розміщувати біля важливих об'єктів, таких як електростанції.

Журналісти Axios зазначають, що Київ зацікавлений у таких системах, проте останнім часом не вважає їх критично важливими, оскільки українські ППО самостійно перехоплюють від 75% до 90% дронів.

Своєю чергою, високопоставлений ізраїльський чиновник сказав Axios, що однією з причин схвалення експортних ліцензій є бажання з’ясувати, наскільки ефективними будуть ці системи проти іранських безпілотників.

Ізраїль відмовляється надавати Україні зброю — на думку експертів, це пов’язано із небажанням зіпсувати відносини з росією.

При цьому представники Ізраїлю сказали Axios, що рішення про постачання систем ППО не означає зміни цієї політики, оскільки така апаратура має захисний характер і не пов’язана із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок якої можуть загинути російські військові.