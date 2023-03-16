США оголосять новий пакет військової допомоги для ЗСУ — деталі

https://racurs.ua/ua/n181005-ssha-ogolosyat-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-zsu-detali.html

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США збираються оголосити про новий пакет військової допомоги для Сил оборони України найближчими днями.

Про це 16 березня заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Про новий пакет військової допомоги для України стало відомо після засідання оборонної контактної групи союзників України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 15 березня.

Нагадаємо, 68% американців мають сприятливу думку про Україну, що на шість відсоткових пунктів більше, аніж торік, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавнє опитування Американського Інституту громадської думки Геллап. Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.