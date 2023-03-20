Рада припинила повноваження Забродського, якого можуть призначити заступником Залужного

У Верховній Раді 20 березня достроково припинили повноваження нардепа «Європейської солідарності» Михайла Забродського.

Очікується, що він, як генерал — лейтенант, надалі концентруватиметься на допомозі Генштабу.

Раніше в партії Петра Порошенка повідомили, що їхній нардеп складає мандат.

Забродський — генерал-лейтенант ЗСУ, тож вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу.

З 2013 по 2015 роки Забродський був командувачем 95-ої окремої аеромобільної бригади. Під його керівництвом відбувалося захоплення важливого опорного пункту — гори Карачун, він брав участь у боях за Мар’їнку. Згодом став командувачем сил АТО.

У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії «ЄС», також Забродський обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Наразі в парламенті залишилися 404 народних депутатів.

Нардеп Олексій Гончаренко з фракції «ЄС» пише, що Забродського можуть призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.