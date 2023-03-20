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Рада припинила повноваження Забродського, якого можуть призначити заступником Залужного
Рада припинила повноваження Забродського, якого можуть призначити заступником Залужногоhttps://racurs.ua/ua/n181126-rada-prypynyla-povnovajennya-zabrodskogo-yakogo-mojut-pryznachyty-zastupnykom-zalujnogo.htmlРакурс
У Верховній Раді 20 березня достроково припинили повноваження нардепа «Європейської солідарності» Михайла Забродського.
Очікується, що він, як генерал — лейтенант, надалі концентруватиметься на допомозі Генштабу.
Раніше в партії Петра Порошенка повідомили, що їхній нардеп складає мандат.
Забродський — генерал-лейтенант ЗСУ, тож вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу.
З 2013 по 2015 роки Забродський був командувачем 95-ої окремої аеромобільної бригади. Під його керівництвом відбувалося захоплення важливого опорного пункту — гори Карачун, він брав участь у боях за Мар’їнку. Згодом став командувачем сил АТО.
У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії «ЄС», також Забродський обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Наразі в парламенті залишилися 404 народних депутатів.
Нардеп Олексій Гончаренко з фракції «ЄС» пише, що Забродського можуть призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, — написав Гончаренко у своїх соцмережах.
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