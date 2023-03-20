Рада спростила присвоєння офіцерських звань під час воєнного стану

https://racurs.ua/ua/n181132-rada-sprostyla-prysvoiennya-oficerskyh-zvan-pid-chas-voiennogo-stanu.html

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Народні депутати у другому читанні 20 березня ухвалив законопроект № 8339. Він дозволить надавати офіцерські звання захисникам, які поки не здобули вищу освіту, але мають бойовий досвід.

Верховна Рада прийняла в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби» № 8339.

Законом удосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу.

Зокрема, закон передбачає надання офіцерських звань тим захисникам, які не встигли здобути вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Буде запроваджено випробування при прийнятті на військову службу за контрактом. Законом також встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення положення щодо шестимісячного строку.