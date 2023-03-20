Генії комунікації - пригожин просить шойгу запобігти оточенню сил "Вагнера" під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n181140-geniyi-komunikaciyi-prygojyn-prosyt-shoygu-zapobigty-otochennu-syl-vagnera-pid-bahmutom.html

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Засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин написав міністру оборони росії сергію шойгу, що Збройні сили України готують наступ під Бахмутом і закликав його запобігти «відсіканню сил» приватної військової компанії від регулярних частин російської армії.

Копія листа розміщена у близькому до пригожина телеграм-каналі «Кепка пригожина».

За наявною інформацією наприкінці березня — початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів з метою відрізати підрозділи ПВК «Вагнера» від основних сил ЗС рф, — сказано в листі.

пригожин закликає шойгу вжити заходів для запобігання такому сценарію. У своєму листі він також стверджує, що вагнерівці контролюють близько 70% Бахмута.

Влада України наполягає, що ситуація в районі Бахмута важка, але контрольована, і українські сили відбивають атаки російських військ, які супроводжуються великою кількістю жертв серед наступаючих.

Раніше пригожин неодноразово виступав із різкою критикою керівництва Збройних сил росії та скаржився на те, що його сили не отримують необхідних обсягів боєприпасів. Експерти говорили, що останнім часом вплив засновника ПВК «Вагнера» знижується, а чисельність найманців падає через великі бойові втрати.

«Вагнерівці» воюють в районі Бахмута, де зараз тривають найважчі бої, при цьому значну частину його сил становлять колишні в’язні.