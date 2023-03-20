Хто бере участь в угоді ЄС щодо постачання боєприпасів Україні

https://racurs.ua/ua/n181141-dva-roky-i-dva-milyardy-ievro-yak-pracuvatyme-ugoda-ies-pro-postachannya-milyona-snaryadiv.html

Ракурс

Європейський союз погодив план, яким блок відправить Україні мільйон артилерійських снарядів на суму 2 млрд євро.

ЄС сподівається, що постачання буде здійснено протягом наступних двох років.

Передбачається, що члени ЄС, які надсилають боєприпаси Україні, отримуватимуть компенсацію з європейських фондів.

Члени Євросоюзу, які беруть участь в угоді, мають розкрити інформацію про свої запаси боєприпасів — зазвичай така інформація тримається в секреті. Але європейські країни сподіваються, що при розміщенні великих спільних замовлень на виробництво снарядів вдасться знизити закупівельні ціни.

Поки неясно, чи зможуть взяти участь у реалізації контрактів країни, які не входять до Євросоюзу, зокрема Великої Британії.

Нинішні обсяги виробництва боєприпасів у Європі, як повідомляється, не забезпечують рівня, про який просить Україна.

Експерти попереджають, що доти, доки нинішня політична угода призведе до конкретних постачань боєприпасів на полі бою, може минути багато місяців.

Хто в угоді

Європейське оборонне агентство повідомило, які саме країни погодилися взяти участь в угоді щодо постачання мільйона артилерійських снарядів Україні.

Передбачається, що на це буде витрачено 2 млрд євро: один мільярд — для посилання запасів, що вже є, і ще мільярд — на замовлення нових.

Як каже європейське оборонне відомство, в угоді беруть участь 17 країн ЄС та Норвегія. Серед членів Євросоюзу, що підтримали схему: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина та Швеція.

При цьому про бажання приєднатися до схеми у майбутньому заявили деякі інші держави ЄС, зазначає європейська агенція.

Членами Європейського Союзу є 27 держав.

Як передає агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, у понеділок влада Угорщини заявила, що не має наміру приєднуватися до угоди з постачання боєприпасів Києву.

При цьому ми не заважаємо іншим робити те, чого вони хочуть, — сказав Сійярто (цитата з видання Index. hu).

Історичне рішення

Нагадаємо, країни Євросоюзу погодили постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом найближчих 12 місяців. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав це «історичним рішенням».

Згідно з планом, представленим Боррелем, країни ЄС мають «забезпечити негайну доставку» Україні «великої кількості» боєприпасів, серед яких 155-міліметрові артилерійські снаряди з існуючих запасів або «замовлень, що чекають». Для компенсації цих витрат буде виділено один мільярд євро з Європейського фонду світу.

Ще один мільярд євро буде виділено для відшкодування витрат на боєприпаси, які країни ЄС спільно купуватимуть для України. Крім того, члени ЄС домовилися про створення комісії з нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості.

Реакція на угоду

Рішення ЄС привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Сьогодні 17 держав-членів ЄС та Норвегія підписали угоду про спільні закупівлі боєприпасів для України та своїх національних запасів. Я вітаю цей стратегічний крок, який наблизить нашу перемогу, — написав він у Твіттері.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше говорив, що Києву терміново потрібні артилерійські боєприпаси у великій кількості. За його оцінкою, пропозиції ЄС щодо використання 1 млрд дол. на закупівлю снарядів буде замало.

В Україні російські війська щодня випускають близько 20 тис. снарядів, тоді як українська армія — у чотири-п'ять разів менше.

9 лютого президент України Володимир Зеленський попросив Європу надати Києву мільйон одиниць боєприпасів, у тому числі 155-мм снаряди.

За повідомленням агентства DPA, саме стільки нових артилерійських снарядів ЄС планує поставити Києву протягом найближчих 12 місяців.