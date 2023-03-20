Уряд Макрона двічі уник вотуму недовіри

https://racurs.ua/ua/n181146-uryad-makrona-dvichi-unyk-votumu-nedoviry-cherez-pensiynu-reformu.html

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Національні збори Франції 20 березня відхилили два вотуми недовіри уряду, які окремо висунули опозиційна група LIOT та партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання».

BFM TV повідомляє, що за документ LIOT проголосували 278 депутатів, за пропозицію «Національного об'єднання» — 94. Для ухвалення необхідно було набрати щонайменше 287 голосів.

Депутати висунули вотум недовіри уряду Елізабет Борне після того, як вона оголосила, що закон, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, буде ухвалено в обхід парламенту.

Як зазначає BFM TV, після того, як депутати проголосували проти вотуму недовіри уряду, пенсійну реформу було ухвалено Національними зборами. 21 березня закон має розглянути Конституційна рада.

Після голосування біля Національних зборів розпочалася акція протесту. Демонстранти скандують «Макрона у відставку!». BFM повідомляє, що поліція кілька разів втручалася у те, що відбувається.