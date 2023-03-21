Дівчинку зі скакалкою з Івано-Франківська розкритикували її викладачі

https://racurs.ua/ua/n181158-divchynku-zi-skakalkou-z-ivano-frankivska-rozkrytykuvaly-yiyi-vykladachi-video.html

Ракурс

Історія про дівчинку зі скакалкою з Івано-Франківська отримала продовження. В інтернеті розгорівся скандал через відео дівчини, яка стрибає на скакалці у дворі свого будинку.

У мережі завірусилося відео, на якому жінка намагається прогнати із двору Лізу, яка стрибала зі скакалкою. Літня сусідка визвірилася й почала ображати дівчину з вимогами покинути двір, а та, зі свого боку, — відстоювала свої права. Відео суперечки швидко завірусилося в мережі.

Відео масово розійшлося у соцмережах, і дівчинку почали підтримувати у коментарях. Цю дівчинку розшукала журналістка Ганна Рибалка. Журналістка розповіла, що дівчинка навіть погодилася на інтерв’ю, втім, вже через годину відмовилася від нього.

Їй це заборонило робити керівництво освітнього закладу, де вона навчається. Як виявилося, керівництво цього закладу абсолютно не стало на бік дівчини. Керівництво закладу попросило дівчину взагалі стерти це відео і попросити тих, хто його перепостив, також стерти, — розповіла Рибалка.

Конфлікт у Франківську між дівчиною зі скакалкою та літньою жінкою закінчився флешмобом. Відео набрало близько 2 млн переглядів і викликало чимале обурення в аудиторії. На підтримку Лізи івано-франківська молодь влаштувала у дворі, де мешкає сварлива жінка, справжній флешмоб.