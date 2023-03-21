В Україні ідентифікували російського командира, який розстріляв авто з подружжям - водія врятував дрон ЗСУ

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Правоохоронці Харківщини ідентифікували російського командира, який відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям. Водія врятував український дрон.

У Харківській обласній прокуратурі російському військовослужбовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438) КК України.

Як з’ясувало слідство, 23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

Жінка намагалася врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки.

Для порятунку родини військові ЗСУ відправили дрон із запискою «Йди за мною». Жінка помітила коптер і пішла за ним. Так вона змогла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

Окупанти підійшли до розстріляної автівки, але подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели понад 15 експертних досліджень. Було встановлено вид озброєння, яки використали російські виродки при обстрілі авто, а також ідентифікували російського військового. Це житель Москви, командир мотострілецького підрозділу ЗС рф. Він керував БМП і застосував великокаліберний кулемет, щоб розстріляти авто з подружжям.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил».