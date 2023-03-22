Росіяни намагатимуться більше обстрілювати військові об’єкти, фото: Republic.ru

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Російські загарбники дещо переорієнтують напрямки своїх ударів — енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація українських військ і логістика.

Про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

На думку Скібіцького, про це, зокрема, свідчать останні ударі безпілотниками, які росіяни завдавали в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня.

Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації, — наголосив він.

Скібіцький наголошує - кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів, — вважає він

Так, зазначає Скібіцький, удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.

Водночас енергетика також залишиться серед цілей.

Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні — ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо, — наголошує Скібіцький.

Він також не виключив, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну, — зазначив Скібіцький.

Джерело: «РБК-Україна»