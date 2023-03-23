Перші словацькі МіГ-29 отримала Україна

Перші чотири словацькі МіГ-29 отримала Україна

https://racurs.ua/ua/n181246-pershi-slovacki-mig-29-otrymala-ukrayina.html

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Словаччина надіслала Україні перші чотири багатоцільові радянські винищувачі МіГ-29. Решту літаків передадуть протягом найближчих тижнів.

Про це 23 березня повідомило міністерство оборони сусідньої країни.

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь подякував всі учасникам перекидання літаків «за фантастичну професійну роботу».

Словаччина перебуває на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписали себе великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації, — сказав міністр.

З оперативних причин жодних подробиць надсилання наступних літаків Братислава не повідомляє. Оборонне відомство країни обіцяє розповісти про це одразу після їхньої безпечної передачі.

17 березня уряд Словаччини погодив відправлення до України 13 МіГ-29. Також словаки передадуть частину своїх ЗРК «Куб». Сполучені Штати запропонували продати Словаччині 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою у дві третини.

Нагадаємо, Фінляндія також передасть Україні три протимінні машини Leopard 2R у новому пакеті військової допомоги. Leopard 2R озброєні лише кулеметом, оскільки їхнє основне призначення — «зістригання» мінних полів. Окрім цих машин, у новому пакеті військової допомоги будуть боєприпаси та інше озброєння, яке поки не розголошують.