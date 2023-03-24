Розбита техніка, міни, неприбрані тіла і братні могили - показали нові моторошні кадри з Бучі

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Моторошні відеокадри військових журналістів із Бучі, які раніше не публікувалися, показали 24 березня на зустрічі з воєнним журналістом Єгором Далієвським.

Далієвський першим з медійників потрапив у звільнену від окупантів Бучу. Його кадри облетіли весь світ. З ним був військовослужбовець Руслан Фещак, який брав участь у визволенні міста.

Матеріали записані 2 квітня 2022 року у щойно звільненому місті.

На записі показано, на що перетворили Бучу російські військові: зруйновані інфраструктура та житло, розбита та покинута військова техніка, міни та боєприпаси, неприбрані тіла. Місцеві жителі розповідають про братні могили та розстріли.

Відеоматеріали допоможуть слідчим Офісу генерального прокурора збирати докази воєнних злочинів російських військ. Це одні з перших відомих відеоматеріалів з деокупованої Бучі.

Ми з колегою Олександром Соловієм знімали вісім годин, весь цей матеріал передано до Офісу Генпрокурора. Ми також дали свідчення, ґрунтуючись на побаченому, — розповів під час прес-зустрічі в Military Media Center Далієвський.

Під час прес-зустрічі було продемонстровано уривок з документального фільму «Ефект присутності», присвяченого роботі військових журналістів у найгарячіших точках великої війни, а також показано кадри зі звільненої Бучі, які досі не оприлюднювалися.