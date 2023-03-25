Похолодання і сніг прогнозують синоптики — коли прийдуть заморозки

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Погода в Україні після весняного тепла до кінця березня зміниться на зимову. Наступного тижня до України завітають похолодання та сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

Температура повітря впродовж 28−29 березня у більшості областей знизиться до 2−5 градусів тепла, а вночі до «мінусів», — написала Діденко.

Синоптик прогнозує, що орієнтовно з вівторка-середи в Україну зайде холодна повітряна маса.

Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг, — додала Діденко.

За прогнозом, на погода в Україні залежатиме від південного активного циклону з районів Середземномор’я із атмосферними фронтами. Цей циклон принесе опади, які випадатимуть після похолодання, яке заздалегідь прийде із півночі та північного заходу.

Тому дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням мокрого снігу, — підсумувала Діденко.

Вона також рекомендує водіям почекати з переходом на літню гуму.