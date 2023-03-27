Прокуратура оскаржить скандальний судовий вирок за групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Прокуратура готує оскарження резонансного судового вироку за зґвалтування, фото:

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Прокуратура готує оскарження резонансного судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої, ухваленого Воловецьким районним судом Закарпатської області 16 березня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку, — зазначають у відомстві.

Злочин стався ще влітку 2021 року. Тоді у селі Верхні Ворота троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку, проте суд виніс вирок по справі лише зараз, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці омбудсмен Дмитро Лубінець.

Суддя Воловецького районного суду присудила їм по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування), — зазначає Лубінець.

За інформацією омбудсмена, в ході вчинення злочину підлітки заманили свою подругу до подвір’я одного з них, а потім до підвалу — дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після цього один з них вдарив дівчину, а потім її по черзі зґвалтували.

Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі", — зазначає омбудсмен. — Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Лубінець зазначає, що права дівчини під час судового процесу були грубо порушені — він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради.

І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, — наголошує омбудсмен.

Лубінець, зокрема, пообіцяв проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді.

Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів дівчинки, — наголосив він. — До того ж, маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз.

Також омбудсмен зазначив, що бере цю справу на особистий контроль.