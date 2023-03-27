З'явився коментар Китаю щодо намірів росії розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі

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МЗС Китаю відреагувало на план росії розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.

Слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, — каже речниця міністерства.

Вона також нагадала, що торік лідери країн, які володіють такою зброєю, виступили із заявою, що неможливо виграти або вести ядерну війну.

Хоч прямого засудження дій росії ніхто і не озвучив, та ясно, що Китай не в захваті від цих «маневрів».

П’ятого січня минулого року лідери держав, які володіють ядерною зброєю, виступили із спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну, [у заяві] наголошувалося, що потрібно уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, та знижувати стратегічний ризик, — сказала дипломат, відповідаючи на прохання прокоментувати позицію Китаю щодо рішення росії розмістити у білорусі тактичну ядерну зброю.

Мао Нін підкреслила, що за нинішніх обставин всі сторони «мають зосередитися на дипломатичних зусиллях мирного врегулювання української кризи і працювати разом, щоб сприяти вирішенню ситуації».