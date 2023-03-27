Ракурсhttps://racurs.ua/
Фракція Порошенка поповнилася новим нардепом замість генерала Забродського
Фракція Порошенка поповнилася новим нардепом замість генерала Забродськогоhttps://racurs.ua/ua/n181389-frakciya-poroshenka-popovnylasya-novym-nardepom-zamist-generala-zabrodskogo.htmlРакурс
Ірина Никорак стала депутаткою Верховної Ради замість Михайла Забродського, який склав повноваження.
Таке рішення ухвалила ЦВК.
Комісія розглянула постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата (№ 26 у виборчому списку партії «Європейська Солідарність»), обраною народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, — йдеться у повідомленні ЦВК.
Никорак — депутатка Київради. За даними УП, вона близька до скандального забудовника екснардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.
У 2018 році Никорак була притягнута до відповідальності за несвоєчасне подання декларації без поважних причин. У 2017 році не брала участі в голосуванні 54% питань, а також пропустила 40% засідань комісії та 25% сесій.
У 2016 році Никорак пропустила 27% засідань комісії за рік.
У 2015 році обрана депутаткою Київської міської ради від БПП «Солідарність», 64 округ (Оболонський район).
Того ж року за даними декларації мала 1814 м² нерухомості.
20 березня Рада достроково припинила повноваження народного депутата Забродського із фракції «Європейська солідарність».
Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Забродський був першим заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
.