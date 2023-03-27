Фракція Порошенка поповнилася новим нардепом замість генерала Забродського

https://racurs.ua/ua/n181389-frakciya-poroshenka-popovnylasya-novym-nardepom-zamist-generala-zabrodskogo.html

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Ірина Никорак стала депутаткою Верховної Ради замість Михайла Забродського, який склав повноваження.

Таке рішення ухвалила ЦВК.

Комісія розглянула постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата (№ 26 у виборчому списку партії «Європейська Солідарність»), обраною народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, — йдеться у повідомленні ЦВК.

Никорак — депутатка Київради. За даними УП, вона близька до скандального забудовника екснардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.

У 2018 році Никорак була притягнута до відповідальності за несвоєчасне подання декларації без поважних причин. У 2017 році не брала участі в голосуванні 54% питань, а також пропустила 40% засідань комісії та 25% сесій.

У 2016 році Никорак пропустила 27% засідань комісії за рік.

У 2015 році обрана депутаткою Київської міської ради від БПП «Солідарність», 64 округ (Оболонський район).

Того ж року за даними декларації мала 1814 м² нерухомості.

20 березня Рада достроково припинила повноваження народного депутата Забродського із фракції «Європейська солідарність».

Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Забродський був першим заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.