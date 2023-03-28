Момент нічного збиття “Шахеда” показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181395-moment-nichnogo-zbyttya-shaheda-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Повітряне командування «Центр» зафіксувало момент збиття іранського дрона-камікадзе «Шахед» під час атаки росіян минулої ночі.

Відео збиття ворожого БпЛА. Слава Україні! — йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, який оприлюднив відео.

Вночі для завдання авіаударів армія рф задіяла 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136», 14 з яких вдалося знищити.

Як повідомляло спочатку командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 березня росіяни атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами. Атака «Шахедів» здійснювалася з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонщину двома керованими авіаційними бомбами.