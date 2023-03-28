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Момент нічного збиття “Шахеда” показали ЗСУ
Момент нічного збиття «Шахеда» показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181395-moment-nichnogo-zbyttya-shaheda-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Повітряне командування «Центр» зафіксувало момент збиття іранського дрона-камікадзе «Шахед» під час атаки росіян минулої ночі.
Відео збиття ворожого БпЛА. Слава Україні! — йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, який оприлюднив відео.
Вночі для завдання авіаударів армія рф задіяла 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136», 14 з яких вдалося знищити.
Як повідомляло спочатку командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 березня росіяни атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами. Атака «Шахедів» здійснювалася з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонщину двома керованими авіаційними бомбами.
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