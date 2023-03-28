Армія України відбила 24 атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

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Наступ російських окупантів триває на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій перебувають Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Упродовж сьогоднішньої доби, 28 березня, підрозділи Сил оборони відбили 24 атаки противника на зазначених напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що не мав успіху ворог при наступі у районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. У місті Бахмут захисники продовжують відбивати численні атаки противника.

Також противник вів марні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. У напрямку Степового, Первомайського та Мар’їнки також фіксували безуспішні атаки окупантів. Оборонятися ворог продовжує на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Українська бойова авіація у вівторок завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А ракетні війська й артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як окремий батальйон спеціального призначення «Дике поле», який входить до складу 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Cухопутних військ ЗСУ, знищив склад боєприпасів російської окупаційної армії.