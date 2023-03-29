Байден прокоментував заяви рф про ядерну зброю в білорусі

Байден прокоментував заяви рф про ядерну зброю у білорусі

https://racurs.ua/ua/n181434-bayden-prokomentuvav-zayavy-rf-pro-yadernu-zbrou-v-bilorusi.html

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Президент США Джо Байден розповів у коментарі для ЗМІ, що він стурбований намірами росії розмістити тактичну ядерну зброю на території підконтрольної рф білорусі.

Вони (росіяни — ред.) ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, доки я був у гелікоптері. Звичайно, я стурбований цим. Про що я говорив з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння, — цитує слова Байдена CNN.

Нагадаємо, 25 березня воєнний злочинець, диктатор рф володимир путін оголосив, що москва розмістить тактичну ядерну зброю в білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.

У НАТО назвали ядерну риторику росії «небезпечною та безвідповідальною», а Вашингтон заявив, що не бачать жодних ознак підготовки росії застосувати ядерну зброю.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вбачає у намірах рф перемістити тактичну ядерну зброю до білорусі загрозу європейській безпеці.

Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у білорусі.