Найближчим часом Україна отримає від союзників майже 200 БМП

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Ракурс

Найближчим часом Україна отримає від союзників майже 200 бойових машин піхоти (БМП).

За інформацією Bіld, ЗСУ незабаром мають отримати понад 100 американських бойових машин піхоти M2 Bradley та 50 шведських БМП CV90, а також 40 французьких легких танків AMX-10RC.

Починається зворотний відлік до дня X. Дня, коли потужні українські збройні сили, оснащені сучасними західними системами озброєння, почнуть відвойовувати свою країну у російських окупантів, — йдеться у статті.

Військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі для Military Media Center зазначив, що надходження в Україну сучасних західних танків та іншої бронетехніки обов’язково допоможе досягти успіху на фронті.

Наш великий бронепакет наростає, він є безпрецедентним із часів Другої світової війни, — сказав Петро Черник, коментуючи прибуття в Україну британських танків Challenger 2 та танків Leopard 2 німецького виробництва.

Він додав, що при цьому не менш важливим є постачання таких БМП як M2 Bradley та Marder.

Якщо наші союзники надають нам таку колосальну кількість техніки, це означає, що вони добре розуміють, що потрібно для серйозних операцій, — сказав аналітик.

Петро Черник пояснив, що танки Challenger 2, Leopard 2 та анонсовані до прибуття американські M1 Abrams переважають усю російську техніку, зокрема, в частині прицілювання.

За його словами, ці танки мають тепловізорні, лазерні, дуже якісні оптичні приціли та можуть працювати на відстані понад 3 км у будь-яку пору дня та у будь-яку погоду.

За таких умов російська бронетехніка перетворюється на куріпок у полі, на яке зайшов мисливець із якісною рушницею, — сказав експерт.

Він додав, що час, місце і спосіб застосування цього бронекулака визначають українські військові командири.

Українські війська вже отримали танки Leopard 2 від низки країн, серед яких Польща, Німеччина, Португалія.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що ця техніка може бути залучена у військових діях вже у квітні-травні.