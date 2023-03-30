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СБУ вистежила ще одного навідника росіян - прихильника колаборанта Стремоусова

СБУ вистежила ще одного навідника росіян — послідовника колаборанта Стремоусова

30 бер 2023, 11:19
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Спецслужби вистежили ще одно прихильника колаборанта Стрємоусова. Він прикривався посвідченням журналіста фейкового видання — так саме напередодні великого вторгнення рф робив херсонський гауляйтер.





41-річного Олександра Ємельянова спецслужба затримала в Одесі. Він, за версією СБУ, наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

Паралельно зрадник адміністрував проросійські телеграм-канали, у яких «розганяв» фейки про ситуацію на південному фронті.

СБУ вистежила ще одного навідника росіян - прихильника колаборанта Стрємоусова

Надалі агент виконував додаткові завдання свого «куратора» з фсб. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.

СБУ вистежила ще одного навідника росіян - прихильника колаборанта Стрємоусова

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Джерело: Ракурс


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