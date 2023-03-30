СБУ выследила еще одного поклонника коллаборанта Стремоусова

https://racurs.ua/n181481-sbu-vysledila-esche-odnogo-navodchika-rossiyan-posledovatelya-kollaboranta-stremousova.html

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Спецслужби вистежили ще одно прихильника колаборанта Стрємоусова. Він прикривався посвідченням журналіста фейкового видання — так саме напередодні великого вторгнення рф робив херсонський гауляйтер.

41-річного Олександра Ємельянова спецслужба затримала в Одесі. Він, за версією СБУ, наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

Паралельно зрадник адміністрував проросійські телеграм-канали, у яких «розганяв» фейки про ситуацію на південному фронті.

Надалі агент виконував додаткові завдання свого «куратора» з фсб. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.