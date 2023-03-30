Китайські військові мають намір тісно співпрацювати з росією

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Офіційний представник Міністерства оборони КНР Тань Кефей заявив, що «китайська армія готова співпрацювати з російською армією для подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації». Він наголосив, що відносини Китаю та рф — «не альянс епохи холодної війни, вони перевершують цю модель», пише Bild.

За словами Кефея, китайські та російські військові регулярно проводитимуть спільні патрулювання та військово-морські навчання. Крім того, представник Міноборони КНР окремо зазначив, що США мають припинити «провокувати Китай», інакше відповідальність за можливі інциденти лежатиме на них.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, виступаючи на щорічних зборах китайського парламенту, заявив, що Китай має бути готовим до війни, пише видання Foreign Affairs. Про готовність до війни Сі Цзіньпін сказав щонайменше чотири рази, закликавши своїх генералів сміливо воювати.

Загалом китайський лідер розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах. В одному з випадків він сказав своїм генералам «сміливо воювати». Також Китай оголосив про збільшення оборонного бюджету на 7,2%. Цей бюджет і так вже подвоївся за останнє десятиліття.

«В останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси „Мобілізації національної оборони“ по всій країні», — йдеться в публікації Foreign Affairs.