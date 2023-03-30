Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 і 40 БМП Marder

https://racurs.ua/ua/n181503-nimechchyna-peredala-ukrayini-18-tankiv-leopard-2a6-i-40-bmp-marder.html

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Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Збройним силам України 18-ти танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder.

Окрім цього, Берлін передав дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві машини розмінування WISENT, 28 вантажівок Zetros, 40 тис. аптечок та 103 тис. турнікетів.

Минулого тижня німецький уряд опублікував вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони України.

Німеччина передала три інженерних танки Dachs 2 на базі німецького танка Leopard 2, 70 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та інженерних танків Dachs та інше озброєння.