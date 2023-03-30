Північна Македонія надасть ЗСУ Мі-24, а словацькі МіГ-29 вже боронять Харків

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Північна Македонія передасть Збройним силам України бойові гелікоптери Мі-24, а словацькі МіГ-29 вже боронять небо Харкова. Уряд у Скоп'є офіційно не оприлюднив кількість гвинтокрилів, які планують передати на потреби ЗСУ. Раніше міністр оборони країни Петровська повідомляла, що, ймовірно, буде передано 12 вертольотів.

Гелікоптери Мі-24 були закуплені в України у 2001 році, але їх ресурс вичерпався вісім років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин тощо.

Деякі з них були модернізовані (два), але модернізація була адаптована до тих умов і абсолютно не відповідає сучасним, — сказала Петровська.

Окрім цього, Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29SA. Вони вже боронять небо над Харковом. Про це у словацькому парламенті повідомила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна, — сказала вона словацьким депутатам.

Кондратюк подякувала Словаччині за всю надану Україні гуманітарну допомогу, зброю та іншу техніку, а також за підтримку України на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 1 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна розглядає можливість передачі Україні 10 із літаків МіГ-29 радянського виробництва. 23 березня Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29.