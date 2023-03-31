Весняний призов в росії може завадити поповнити армію окупантів в Україні. Фото:

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Весняний призов у росії, який розпочнеться з 1 квітня, може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи для війни в Україні.

Російський диктатор володимир путін вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників, а тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір найманців. Призовників, швидше за все, москва не відправить на фронт, але ресурси міністерства оборони на цих осіб все ж витрачатимуть. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому фахівці зазначають, що зараз навчальні потужності росії обмежені. А, оскільки ці потужності будуть направлені на призовників, то у кремля не буде можливостей навчати добровольців та резервістів.

Також в ISW допускають, що влада рф може спробувати набрати поповнення для війни в Україні, примусивши або вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляли, що боєздатні сили в рф почали закінчуватися вже у травні 2022 року. Однак путін не прислухався до «поради російських військових віддати наказ про примусовий заклик до резерву, а зробив ставку на добровольців, вербування яких він довірив «ультраціоналістичним групам» та «військорам». Втім, це не дало бажаних результатів.