Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB

https://racurs.ua/ua/n181552-specpryznachenci-brygady-boguna-navchautsya-vouvaty-u-zamknutomu-prostori-vidpracuvannya-taktyky.html

Ракурс

Українські спецпризначенці навчаються битися в замкнутому просторі.

Відпрацювання тактики CQB — бою на короткій дистанції — показала Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна. Фото з навчання опублікували на Фейсбук-сторінці бригади.

CQB — одна із найскладніших тактик ведення бою. Close Quarters Battle — бій на короткій відстані до 100 м максимум. Бій такого типу відрізняється жорсткістю, раптовістю та швидкістю дій операторів.

Бої в обмеженому просторі (в кімнаті, коридорі, на сходах) мають певні особливості. Навчитися непомітно потрапляти в будівлю і зачищати її від ворога — надскладне завдання.

«Богунці» детально розглянули кімнати з кутовим входом, а саме «позитивні» або «прості кімнати» та «негативні» або «складні кімнати.

Інструктор нагадав як визначити тип кімнати та обрати правильну тактику дій відповідно до розташування дверей та складних кутів.