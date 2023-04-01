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Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB

Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі (ФОТО)

1 кві 2023, 11:18
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Українські спецпризначенці навчаються битися в замкнутому просторі.





Відпрацювання тактики CQB — бою на короткій дистанції — показала Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна. Фото з навчання опублікували на Фейсбук-сторінці бригади.

Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB

Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB

CQB — одна із найскладніших тактик ведення бою. Close Quarters Battle — бій на короткій відстані до 100 м максимум. Бій такого типу відрізняється жорсткістю, раптовістю та швидкістю дій операторів.

Бої в обмеженому просторі (в кімнаті, коридорі, на сходах) мають певні особливості. Навчитися непомітно потрапляти в будівлю і зачищати її від ворога — надскладне завдання.

Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB

«Богунці» детально розглянули кімнати з кутовим входом, а саме «позитивні» або «прості кімнати» та «негативні» або «складні кімнати.

Інструктор нагадав як визначити тип кімнати та обрати правильну тактику дій відповідно до розташування дверей та складних кутів.

Джерело: Ракурс


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