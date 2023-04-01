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Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі: відпрацювання тактики CQB
Спецпризначенці бригади Богуна навчаються воювати у замкнутому просторі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181552-specpryznachenci-brygady-boguna-navchautsya-vouvaty-u-zamknutomu-prostori-vidpracuvannya-taktyky.htmlРакурс
Українські спецпризначенці навчаються битися в замкнутому просторі.
Відпрацювання тактики CQB — бою на короткій дистанції — показала Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна. Фото з навчання опублікували на Фейсбук-сторінці бригади.
CQB — одна із найскладніших тактик ведення бою. Close Quarters Battle — бій на короткій відстані до 100 м максимум. Бій такого типу відрізняється жорсткістю, раптовістю та швидкістю дій операторів.
Бої в обмеженому просторі (в кімнаті, коридорі, на сходах) мають певні особливості. Навчитися непомітно потрапляти в будівлю і зачищати її від ворога — надскладне завдання.
«Богунці» детально розглянули кімнати з кутовим входом, а саме «позитивні» або «прості кімнати» та «негативні» або «складні кімнати.
Інструктор нагадав як визначити тип кімнати та обрати правильну тактику дій відповідно до розташування дверей та складних кутів.
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