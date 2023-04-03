Австралія поставить Україні 100 дистанційних систем озброєння

https://racurs.ua/ua/n181633-avstraliya-postavyt-ukrayini-100-dystanciynyh-system-ozbroiennya.html

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Австралійська компанія Electro Optic Systems поставить Україні системи віддаленого контролю озброєння.

Про укладання контракту на постачання до 100 «важких» систем RWS оголосив сам виробник. Їх вартість складає 80 млн дол., включно з запчастинами та обслуговуванням.

Угода передбачає їх постачання протягом 2023 та 2024 років.

RWS дозволять військовим вести вогонь з більш безпечної позиції всередині БМП чи з іншої платформи.

Дистанційна система озброєння встановлюється на бронетехніку та танки, щоб дозволити військам ідентифікувати цілі, автоматично відстежувати їх та вести вогонь із системи озброєнь, не виходячи з машини та не піддаючись зовнішньому впливу.