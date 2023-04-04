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Ракурс
Віце-канцлер ФРН Габек

Віце-канцлер ФРН перепросив за запізнення з постачанням зброї в Україну

4 кві 2023, 16:15
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Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек перепросив за запізнення з постачанням німецької зброї в Україну.





Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. На той час ми розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити, — сказав Габек Зеленському.

Він додав:

Мені дуже соромно за все це… частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості.

Нагадаємо, віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Габек в понеділок, 3 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом у супроводі невеликої делегації представників бізнесу.

Джерело: Ракурс


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