Віце-канцлер ФРН перепросив за запізнення з постачанням зброї в Україну

Віце-канцлер ФРН Габек

https://racurs.ua/ua/n181659-vice-kancler-frn-pereprosyv-za-zapiznennya-z-postachannyam-zbroyi-v-ukrayinu.html

Ракурс

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек перепросив за запізнення з постачанням німецької зброї в Україну.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. На той час ми розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити, — сказав Габек Зеленському.

Він додав:

Мені дуже соромно за все це… частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості.

Нагадаємо, віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Габек в понеділок, 3 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом у супроводі невеликої делегації представників бізнесу.