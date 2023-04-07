Британська розвідка заявила про ймовірне просування окупантів у Бахмуті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181755-brytanska-rozvidka-zayavyla-pro-ymovirne-prosuvannya-okupantiv-u-bahmuti-karta.html

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Новий імпульс у боях за місто Бахмут Донецької області в останні дні отримали російські військові.

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У кінці березня просування окупантів тут сильно застопорилося, однак зараз схоже, що найманці російської приватної військової компанії «Вагнер» налагодили співпрацю. Загарбники досягли подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулися в центр міста і захопили західний берег річки Бахмутка. Про це 7 березня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка вважає, що ключовий маршрут постачання України № 0506 на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою, бо ворог, ймовірно, зміцнив цей район та знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.

Існує реальна ймовірність того, що на місцях «Вагнер» та командири міноборони росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю, — йдеться у зведенні оборонного відомства.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомляли, що бойові дії у Бахмуті супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей, а рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.