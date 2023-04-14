Слідство у справі Коболєва завершилося

https://racurs.ua/ua/n182006-slidstvo-u-spravi-kobolieva-zavershylosya-scho-dali.html

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Антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило екс-голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва та його захисників про завершення слідства.

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14 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду клопотання про продовження слідства у справі Коболєва, оскільки законодавством не передбачено подачу другого клопотання, якщо у задоволенні першого відмовили.

Водночас слідча суддя Лариса Задорожна зазначила, що рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС, хоча таке теж не передбачено законодавством.

Суддя також відмовила адвокатам Андрія Коболєва у проханні повернути клопотання детективам.

Коболєв сказав «Суспільному», що вважає це рішення «справедливим» і справу варто передавати до суду.

Рішення слідчої судді ще можна оскаржити до апеляційної палати ВАКС. У прокурорів залишається лише кілька днів на те, щоб або закрити справу, або завершити розслідування, відкрити матеріали слідства стороні захисту, а після їхнього ознайомлення — направити обвинувальний акт до суду.

У Центрі протидії корупції зауважують, що у справі досі не виконані міжнародно-правові доручення щодо допиту окремих членів Наглядової ради та не завершена експертиза.

Зранку НАБУ повідомляло, що нове клопотання зумовлене нібито тим, що детективи вилучили 37 ГБ електронного листування осіб, залучених до процесу преміювання у «Нафтогазі», і це листування оглядають, перекладають та аналізують. За твердженням слідства, це і є ті нові обставини, які виникли вже після подачі попереднього клопотання.

Захист же стверджував, що шість із восьми пунктів нового клопотання повторювали попереднє, два пункти хоч і були іншими, але в одному із них йшлося про другий епізод виплати премій, якого немає у підозрі, а обставини щодо вилученого листування були відомі раніше і про них під час розгляду попереднього клопотання ніхто не повідомляв.