Злиті в мережу секретні документи Пентагону. Фото:

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Секретні документи Пентагону, які внаслідок витоку потрапили в мережу, можуть бути підробкою.

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Ці дані можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомив журналіст Саймон Атебі у Twitter.

За словами координатора, американський лідер Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів.

Днями ФБР затримало підозрюваного у «зливі» секретних документів Пентагону. Зловмисником виявився військовослужбовець Національної гвардії американських ВПС Джек Тейшейра. Кірбі зазначив, що наразі невідомо Кірбі зазначив, що наразі невідомо — діяв Тейшейра сам чи з командою.

Нагадаємо, заступник офіційного представника міністерства оборони США Сабріна Сінгх раніше заявляла, що Пентагон перевіряє справжність документів, що «втекли» в мережу, але вони «схоже, містять секретні та абсолютно секретні матеріали».

А міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що набір таємних документів Пентагону, які нібито внаслідок «зливу» потрапили в мережу, є сумішшю правди й неправди.