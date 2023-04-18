Єгипет відмовився допомагати росії та почав виробляти снаряди для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182118-iegypet-vidmovyvsya-dopomagaty-rosiyi-ta-pochav-vyroblyaty-snaryady-dlya-ukrayiny-wp.html

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Єгипет відмовився від ідеї таємно постачати ракети до російської федерації.

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У Каїрі прийшли до такого рішення після переговорів із високопосадовцями США, які відбулися у березні. Замість допомоги росії єгипетська влада вирішила виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на п’ять документів Пентагону, витік яких стався у квітні.

Нові документи, які журналісти отримали з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня влада Єгипту відмовилася від планів поставок москві. Каїр відклав угоду росіянами та схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм для США, які потім передадуть Україні.

WP пише, що американська влада намагалася заручитися новими прихильниками та боєприпасами, які необхідні для ЗСУ. А Єгипет натомість мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як «важіль» для отримання передової американської військової продукції.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що секретні документи Пентагону свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для рф та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

Джерело: The Washington Post