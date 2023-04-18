Президент Франції Еммануель Макрон. Фото:

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Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до Китаю з планом, який, як він вважає, може призвести до переговорів між рф та Україною.

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Французький лідер доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з високопоставленим китайським дипломатом Ван І над створенням структури, яка може бути використана в якості основи для майбутніх переговорів. У Парижі вважають, що переговори між ворогуючими країнами можна буде провести вже цього літак. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані анонімні джерела.

Зазначається, що ці перемовини залежатимуть від кількох умов, у тому числі від успішного контрнаступу України, який забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких переговорів з країною-агресором.

Також видання пише, що Макрон не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту в Китай заявляв, що час для переговорів України та росії ще не настав, бо «погода зараз військова». Лідер французів наголошував, що українці продовжують стримувати російську навалу, а країни-партнери їм у цьому допомагають.

Джерело: Bloomberg