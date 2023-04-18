Польща почала будувати електронний бар’єр на кордоні з Калінінградською областю рф

https://racurs.ua/ua/n182123-polscha-pochala-buduvaty-elektronnyy-barier-na-kordoni-z-kaliningradskou-oblastu-rf.html

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що розпочався наступний етап робіт із будівництва електронного паркану на кордоні з рф.

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Будівельники розпочали земляні роботи. Рішення про посилення цієї ділянки кордону було прийнято кілька місяців тому і пов’язане з агресивною політикою росії:

Це буде новочесний паркан, такий, який маємо на кордоні з білоруссю. Буде багато нічних та денних камер відеоспостереження, датчики руху. Ми зможемо стежити за тим, що коїться на кордоні з росією. Будівництво закінчиться цьогоріч, восени.

Наразі на кордоні з росією споруджено тимчасове загородження з колючого дроту протяжністю понад 100 км. Це більша частина всього кордону. Вся ділянка сухопутного кордону з Калінінградською областю становить 198 км.

Електронний бар'єр — це система камер і датчиків руху.

Система охопить весь сухопутний кордон з росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.

Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з рф, — розповів Камінський.

Раніше поляки звели потужні укріплення на кордоні з білоруссю. Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з білоруссю. Уздовж кордону звели стіну завдовжки 186 км, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження загальною довжиною 186 км та висотою 5,5 м здали в експлуатацію улітку 2022 року.