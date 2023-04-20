Коломойський має замок у Франції і апартаменти біля Ейфелевої вежі

https://racurs.ua/ua/n182198-kolomoyskyy-maie-zamok-u-franciyi-i-apartamenty-bilya-eyfelevoyi-veji-foto.html

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Компанії у Франції, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, чотири апартаменти, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним.

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Про раніше невідомі об'єкти власності родини українського олігарха пишуть «Схеми» (Радіо Свобода).

На французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія — Beethoven ІІІ — володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

У селищі Люллі (за 10 км від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), зведеним у 15 столітті. Комплексом (площа 109 368 кв. м), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако — Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини нардепа з Волині Ігоря Палиці — соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, йдеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

«Схеми» надсилали запит Ігорю Коломойському щодо походження коштів його сестри для купівлі нововиявленої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Нагадаємо, «Слідство Інфо» у фільмі-розслідуванні «Зірвати банк» повідомляло, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Коломойського у Франції і Швейцарії. Торік у лютому швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.