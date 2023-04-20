Київ розірвав договір оренди землі з посольством росії

https://racurs.ua/ua/n182205-kyyiv-rozirvav-dogovir-orendy-zemli-z-posolstvom-rosiyi.html

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Київрада 20 квітня розірвала договір оренди землі з посольством росії та звернулася до уряду з проханням повернути майно посольства країни-агресора у державну власність. Про це у четвер повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«За» проголосували 73 депутата.

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави, — написав Кличко.

Нагадаємо, також сьогодні Київрада відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Раніше Київрада підтримала пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 га землі в цій місцевості — у власності міста, яке її відвело, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч — близько 90 га державної землі. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 га.