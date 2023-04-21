Єнс Столтенберг, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archiv

https://racurs.ua/ua/n182226-usi-krayiny-nato-pogodjuutsya-scho-ukrayina-maie-staty-chlenom-alyansu-stoltenberg.html

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Всі країни-члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про це перед зустріччю контактною групою з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє сьогодні, 21 квітня, видання SkyNews.

Він також додав, що після закінчення війни в Україні Київ повинен мати «сили стримування, щоб запобігти новим атакам».

Наразі, зазначив Столтенберг, основна увага приділяється забезпеченню перемоги України над росією.

Ця заява була зроблена після того, як Столтенберг вчора, 20 квітня, пообіцяв подальшу підтримку Україні під час свого першого візиту до Києва після початку повномасштабного російського вторгнення.

Дозвольте мені бути відвертим, законне місце України — в євроатлантичній сім’ї, — заявив він тоді на прес-конференції. — Законне місце України — в НАТО.

Джерело: SkyNews