Україна попросила у країн НАТО цифрові карти білорусі, щоб літати на гранично низьких висотах - Le Monde

https://racurs.ua/ua/n182240-ukrayina-poprosyla-u-krayin-nato-cyfrovi-karty-bilorusi-schob-litaty-na-granychno-nyzkyh.html

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Україна попросила у країн НАТО цифрові карти білорусі, за якими літаки та дрони можуть літати на гранично низьких висотах.

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Le Monde пише, що Париж передати такі карти відмовився.

Цифрові дані про рельєф місцевості (DTED) складаються за допомогою супутників і важливі для деталізації топографії місцевості, пише Le Monde.

DTED не тільки детально описує рельєф місцевості, а й враховує всі перешкоди (ЛЕП, ВЕС, радари, зенітні батареї), які можуть бути небезпечними для літака.

Джерело у французькій армії пояснило виданню, що такі карти поєднують у собі всі тактичні дані, необхідні для польотів на дуже низькій висоті, вночі чи в умовах поганої видимості.

На думку експерта, ці карти, які створюються за допомогою супутників і постійно оновлюються, можуть допомогти українцям налаштувати безпілотник для ударів по цілях в білорусі за аналогією з тими, які вони неодноразово били в росії та на окупованих територіях, зокрема, на аеродромі в Енгельсі.

За даними видання, Україна попросила у Франції карти білорусі після того, як їй відмовили інші країни антипутінської коаліції.

Франція разом з іншими країнами-союзниками допомагає Україні розвідданими, необхідними для розробки стратегії та тактики дій.

Париж стверджує, що надає лише допомогу, необхідну для оборони української території, а не для операцій на чужих територіях.

Інформація Le Monde «показує, що Київ серйозно розглядає можливість проведення операцій на території білорусі (що зовсім не дивно), — написав у своєму Telegram-каналі аналітик Олександр Фрідман.

Цифрова карта, як підкреслює французьке видання, дозволяє літакам і безпілотникам виконувати завдання на малій висоті.

За словами аналітика, «публікація виставляє Париж у вигідному світлі. Макрон як і раніше бачить себе миротворцем (у тому числі з КНР), а відмова передати карту підтверджує, що Франція готова допомогти Україні захистити свою територію, але буде запобігати поширенню війни на сусідні країни».