Повітряні сили розповіли про відбиття нової хвилі "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n182253-povitryani-syly-rozpovily-pro-vidbyttya-novoyi-hvyli-shahediv.html

Ракурс

Вчора ввечері росіяни атакували Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Чотири з п’яти безпілотників вдалося збити.

.

Атака почалася приблизно 19:00. Повідомлялося про шум вибухів на Миколаївщині, в районі Дніпра та Запоріжжя. У багатьох областях сходу країни оголошувалася повітряна тривога.

Московити цього тижня здійснили декілька точкових атак іранськими «мопедами». Наприклад, у ніч проти 21 квітня українська ППО збила вісім з 12 «шахедів». Експерт паливного ринку Сергій Куюн, в соцмережах писав, що влучання росіян у тому числі припали на об'єкти зберігання палива Полтавщини.

Про те, що росіяни можуть повторити спробу блекауту в Україні восени, накопичуючи для цього ракети все літо, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він розповів, що рф уже знищила 45% високовольтних мереж і 55−60% об'єктів теплової генерації України. На відновлення енергетичної системи підуть роки.