У московитів можливі проблеми з контрнаступом ЗСУ на півдні

https://racurs.ua/ua/n182311-u-moskovytiv-mojlyvi-problemy-z-kontrnastupom-zsu-na-pivdni-isw.html

Ракурс

Після відходу російських військ з правого берега Дніпра в Херсонській області найбоєздатніші частини були перекинуті звідти на інші ділянки фронту.

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Ймовірно, що там залишаються частини мобілізованих, вони погано підготовлені та дисципліновані, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) e своєму щоденному зведенні. Також там діє пов’язана з Пригожиним ПВК «Конвой» чисельністю 300 осіб.

Чорноморський флот може підтримати російські війська на півдні України, але навряд чи вплине на наземні операції. ЗСУ пошкодили всі три російських фрегати — «Адмірал Григорович», «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров». В атаках можуть взяти участь десантні кораблі класу «Алігатор» та проекта 775. Іншим бойовим одиницям флоту доведеться досить близько підходити до берега, що зробить їх цілями протикорабельної оборони.

Дрібні тактичні наступальні операції роблять російські війська вразливими до великомасштабного контрнаступу України, оскільки загальновійськове командування в цьому не бере участі. Координувати оборону та керувати одразу всіма частинами буде проблематично, а досвід тактичних та оперативних командирів навряд чи виявиться релевантним для всього театру військових дій, вважають в ISW.

Частини мобілізованих, які діють на фронті, не мають досвіду оборони чи ухиляння зіткнення з військами противника на широкій ділянці.

Але певну буферну зону для відступу російська армія має. На відстані від 5 до 12 кілометрів від нинішньої лінії фронту збудовані лінії оборони.

На думку аналітиків, оборонні маневри проти широкомасштабного контрнаступу вимагають залучення та ретельного відпрацювання російським командуванням великих підрозділів та великих територій.

ЗСУ здійснюватимуть наступ на набагато ширші території, ніж сектори атаки, на яких зазвичай зосереджувалися російські командири, тому росіянам, ймовірно, доведеться покладатися на всі свої частини та підрозділи, а не на окремі групи, як вони роблять це зараз. Швидше за все, їм доведеться координувати оборонні операції всіх своїх підрозділів одночасно, але досвід бойових дій, який мають більшість російських тактичних і навіть оперативних командирів, навряд чи дасть змогу ефективно дати раду цим викликам, — вважають в ISW.

Експерти також зазначають, що більшість російських підрозділів на важливих ділянках фронту було укомплектовано мобілізованими військовослужбовцями, які не мали досвіду оборони або відходу від механізованого багатобригадного наступу. Тому вони навряд чи будуть морально готові до такого нападу.

Оборонні операції загарбників, ймовірно, також будуть ускладнені традиційними проблемами з дисципліною. Постійні скарги на умови в російських підрозділах, жорстоке поводження з боку командирів та зневажливе ставлення командування рф до втрат можуть спричинити дезертирство та відмову брати участь у бойових діях з боку особового складу, вважають в ISW.