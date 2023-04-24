Київ планував масовані удари по Москві напередодні річниці 24 лютого - The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n182326-kyyiv-planuvav-masovani-udary-po-moskvi-naperedodni-richnyci-24-lutogo-the-washington-post.html

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Українська розвідка планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.

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Про це 24 квітня написала WP з посиланням на секретні документи американської розвідки.

Деякі американські чиновники розглядають напади на росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї, — йдеться у матеріалі.

Очільник ГУР Кирило Буданов нібито доручив одному зі своїх офіцерів «підготуватися до масових ударів 24 лютого… усім, що є в розпорядженні ГУР».

В Україні навіть міркували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.

Однак чиновники в Білому домі побоювалися, що атаки всередині росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

22 лютого, за два дні до річниці, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь: ГУР «на прохання Вашингтона погодився відкласти удари» по Москві.

Крім того, йдеться, що у приватних розмовах американські та європейські чиновники висловлюють своє захоплення Будановим. Але вони також кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати.

13 лютого Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, а США повторили публічну рекомендацію своїм громадянам негайно покинути рф.

Документи також вказують на те, що американська розвідка стежить за комунікаціями Буданова, що, схоже, не є новиною для нього самого.

Відомство Буданова також нібито планувало атакувати членів ПВК «Вагнера» в Малі, але наразі невідомо на якій стадії зараз перебуває операція в Малі і чи отримали в ГУР дозвіл на виконання своїх планів.

ГУР також розробило плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням таємної допомоги курдів.

Офіційні особи у Вашингтоні та Європі зробили Україні зауваження за атаки за межами її території, які, на їхню думку, зайшли надто далеко.