Рашисти прагнуть мобілізувати лікарів на тимчасово окупованих територіях, фото: ГУР

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Ракурс

У Бердянську, тимчасово окупованому місті Запорізької області, усі лікарі, які отримали паспорт ворога, мають стати на військовий облік для подальшої мобілізації.

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Такі заходи окупанти проводять з метою поповнення некомплекту військових лікарів. Тим, хто відмовиться, погрожують втратою робочих місць. Про це сьогодні. 24 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що раніше окупанти звільнили 10 медиків, які відмовилися отримувати російські паспорти, у тимчасово окупованому Сніжному Донецької області. Замість них у місто прислали лікарів з російської Самари.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Донеччини цивільним особам майже неможливо отримати медичні послуги — через зростання втрат серед особового складу росіяни переводять місцеві цивільні медзаклади на обслуговування військових.