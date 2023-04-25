У Новосибірську виявили масове поховання “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n182354-u-novosybirsku-vyyavyly-masove-pohovannya-vagnerivciv-video.html

Ракурс

У російському Новосибірську на Гусинобродському кладовищі виявили масове поховання загиблих воєнних злочинців з приватної військової компанії «Вагнер». Про це йдеться у проекті Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» з посиланням на відео, яке видання отримало від неназваного джерела.

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На відео зображено десятки свіжих могил. Судячи з надгробних табличок, вони загинули у період із листопада 2022 року до січня 2023 року. Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки і чорного хреста — одного із символів ПВК «Вагнер».

Судячи з розташування, загиблі поховані в кварталі кладовища 7В, який могли виділити спеціально для найманців ПВК.

На супутникових знімках минулих років поховань у цій частині Гусинобродського кладовища не було. Загалом «Сибирь.Реалии» вдалося ідентифікувати близько 200 могил у кварталі 7В.

Нагадаємо, у квітні з’явилося відео з двох місць поховання російських окупантів під Іркутськом, зокрема «вагнерівців».