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Ракурс
У Новосибірську виявили масове поховання “вагнерівців”

У Новосибірську виявили масове поховання «вагнерівців» (ВІДЕО)

25 кві 2023, 12:40
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У російському Новосибірську на Гусинобродському кладовищі виявили масове поховання загиблих воєнних злочинців з приватної військової компанії «Вагнер». Про це йдеться у проекті Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» з посиланням на відео, яке видання отримало від неназваного джерела.


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На відео зображено десятки свіжих могил. Судячи з надгробних табличок, вони загинули у період із листопада 2022 року до січня 2023 року. Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки і чорного хреста — одного із символів ПВК «Вагнер».

Судячи з розташування, загиблі поховані в кварталі кладовища 7В, який могли виділити спеціально для найманців ПВК.

На супутникових знімках минулих років поховань у цій частині Гусинобродського кладовища не було. Загалом «Сибирь.Реалии» вдалося ідентифікувати близько 200 могил у кварталі 7В.

Нагадаємо, у квітні з’явилося відео з двох місць поховання російських окупантів під Іркутськом, зокрема «вагнерівців».

Джерело: Ракурс


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