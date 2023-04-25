Шольц кличе у Берлін прем’єра Китаю - Bloomberg назвало мету візиту

https://racurs.ua/ua/n182355-sholc-klyche-u-berlin-premiera-kytau-bloomberg-nazvalo-metu-vizytu.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня. Таким чином він прагне послабити напруженість у відносинах між країнами Європейського Союзу та Пекіном.

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Як вказує видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, німецький канцлер має намір заручитися підтримкою Китаю як ключового партнера у розв’язанні таких проблем, як мир та зміна клімату, а також встановити червоні лінії для будь-яких змін статусу-кво на Тайвані.

Ми проти поділу, ми за зниження ризиків, — заявив Шольц у відповідь на запитання про позицію Брюсселя щодо Пекіна після зустрічі лідерів блоку у березні в Бельгії.

Bloomberg зауважує, хоча Німеччина розглядає Китай у певних відносинах як противника, Шольц виступає проти розриву зв’язку з важливим торговим партнером і найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

Компанії у всьому світі намагаються зробити правильні висновки з агресивної війни росії проти України: їм необхідно убезпечити свої ланцюжки постачань, ринки збуту та прямі інвестиції, щоб пережити важкі моменти. Це відбувається зараз, і я думаю, що це визначить наступне десятиліття чи два, — додав він.

Нагадаємо, у Китаї вважають, що Євросоюз повинен будувати відносини з Пекіном, не враховуючи його позицію щодо війни в Україні.